Экипаж «Союза», не сумевший добраться на МКС из-за аварии, повторит попытку 1 марта

Экипаж корабля «Союз МС-10», который не смог долететь до Международной космической станции из-за аварии ракеты-носителя, повторит попытку добраться до МКС 1 марта.

«Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг из экипажа аварийного «Союза МС-10» вместе с астронавтом Кристиной Кук войдут в состав основного экипажа корабля «Союз МС-12», который стартует 1 марта», — цитирует источник на «Байконуре» «Интерфакс».

Напомним, что 11 октября во время старта «Союз МС-10» с экипажем на борту произошла авария. Космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг не пострадали. Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что авария произошла из-за неправильной работы датчика разделения первой и второй ступеней ракеты.