В мусульманской колбасе «Царицыно» нашли свинину — Mash
В халяльной продукции мясокомбината «Царицыно» обнаружили свинину.
По данным Mash, инцидент произошел в Москве. После этого мусульмане обратились в местный муфтият, который направил жалобу в Следственный комитет.
В настоящее время мясокомбинат проверяют на мошенничество.
Ранее во Всемирном совете «Халяль» приостановили членство татарстанского центра сертификации. Это было сделано после того, как в мясной продукции сертифицированного комитетом ОАО «Царицыно» выявили наличие свинины.
Напомним, что в сентябре ОАО «Царицыно» оштрафовали на 100 тысяч рублей за обман потребителей. При этом штраф был выписан не в первый раз.
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