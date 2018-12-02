В мусульманской колбасе «Царицыно» нашли свинину — Mash

В халяльной продукции мясокомбината «Царицыно» обнаружили свинину.



По данным Mash, инцидент произошел в Москве. После этого мусульмане обратились в местный муфтият, который направил жалобу в Следственный комитет.

В настоящее время мясокомбинат проверяют на мошенничество.



Ранее во Всемирном совете «Халяль» приостановили членство татарстанского центра сертификации. Это было сделано после того, как в мясной продукции сертифицированного комитетом ОАО «Царицыно» выявили наличие свинины.



Напомним, что в сентябре ОАО «Царицыно» оштрафовали на 100 тысяч рублей за обман потребителей. При этом штраф был выписан не в первый раз.