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В мусульманской колбасе «Царицыно» нашли свинину — Mash

21:08, 02.12.2018 1
В мусульманской колбасе «Царицыно» нашли свинину — Mash
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В халяльной продукции мясокомбината «Царицыно» обнаружили свинину.

По данным Mash, инцидент произошел в Москве. После этого мусульмане обратились в местный муфтият, который направил жалобу в Следственный комитет.

В настоящее время мясокомбинат проверяют на мошенничество.

Ранее во Всемирном совете «Халяль» приостановили членство татарстанского центра сертификации. Это было сделано после того, как в мясной продукции сертифицированного комитетом ОАО «Царицыно» выявили наличие свинины.

Напомним, что в сентябре ОАО «Царицыно» оштрафовали на 100 тысяч рублей за обман потребителей. При этом штраф был выписан не в первый раз.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21:37
    Доверяю только татарстанской продукции: московские и подмосковные "продукты" это химия и свинина!
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