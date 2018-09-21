«Царицыно» вновь оштрафовали за продажу содержащих свинину продуктов под знаком «Халяль»

ОАО «Царицыно» уже не первый раз оштрафовали за обман потребителей. В этот раз сумма составила 100 тыс. рублей. Причиной тому стало выявление свинины в сосисках и колбасе предприятия, реализуемых как халяльные.

Отмечается, что компания получила сертификат на выпуск продукции по мусульманскому стандарту от частной коммерческой фирмы ООО «Центр по аудиту и контролю «Халяль», возглавляемой Динаром Садыковым, передает Совет муфтиев России.



Ранее краснодарские ветеринары нашли свинину в «халяльной» колбасе «Царицыно». Также громкий скандал разгорелся, когда в Татарстане обнаружили свинину с маркировкой «халяль». Подробнее — в материале «Реального времени».