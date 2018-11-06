Во всемирном совете «Халяль» приостановили членство татарстанского центра сертификации

Члены генассамблеи Всемирного совета Халяль (Word Halal Council, WHC) приостановили на три года членство Центра сертификации Халяль, который возглавляет Динар Садыков. Заседание прошло в Стамбуле.

Также Садыкова сняли с должности помощника казначея WHC, вместо него назначили Найли Фахиму.



«До татарстанского сертификатора еще никто не изгонялся из Всемирного Совета «Халяль, подвергнувшись осуждению мирового сообщества профессионалов отрасли. Впрочем, не все среди членов WHC негативно оценивают деятельность своего коллеги. Так, он находит всестороннюю моральную поддержку в лице Ирека Зиганшина, руководителя Комитета «Халяль» ДУМ РТ, в прошлом одного из его подчиненных, а ныне сохраняющего с ним приятельские отношения и выступающего за сохранение членства своего бывшего патрона в составе организации», — говорится в сообщении на сайте Совета муфтиев РФ.



Членство было приостановлено после того, как в мясной продукции сертифицированного Садыковым ОАО «Царицыно» выявляли наличие свинины. Кроме того он незаконно использовал логотипы различных органов: Организации Исламского сотрудничества (OIC), Исламской Торго-промышленной Палаты, иранского органа ICRIC, а также логотипы МЦСиС «Халяль» и комитета «Халяль» ДУМ РТ при продвижении своей компании на рынке сертификационных услуг, а также объявил себя представителем многих из этих организаций, не имея на то никаких правовых оснований.

Ранее в Совете муфтиев России рассказали об истории нарушений ОАО «Царицыно» принципов «Халяль» при производстве мясной продукции. В организации подчеркнули, что Садыков, выдавший предприятию сертификат, продолжает защищать компанию.