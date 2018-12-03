Белоруссия может потерять $10 млрд от налогового маневра в РФ

Белоруссия в течение шести лет может потерять около 10 млрд долларов от налогового маневра в России в случае отсутствия компенсации с российской стороны.



«Если ничего не менять, то глобальные потери в течение шести лет при реализации налогового маневра составят порядка $10 млрд, из которых 3 млрд — выпадающие доходы бюджета, 6 млрд — ухудшение экономики двух нефтеперерабатывающих заводов», — цитирует ТАСС замминистра финансов Белоруссии Андрея Белковца.

По словам замминистра, самым негативным сценарием будет тот, при котором стороны договорились и «разошлись по своим комнатам».

«Мы начинаем нести определенные убытки, как со стороны бюджета в виде выпадающих таможенных пошлин на экспорт нефти и нефтепродуктов, так и в виде ухудшения экономики двух нефтеперерабатывающих заводов», — добавил Белковец.

Ранее правительство одобрило законопроект о налоговом маневре в нефтяной отрасли. Предполагается, что экспортная пошлина на нефть будет снижаться с нынешних 30% на 5 процентных пунктов в год в течение 6 лет с 2019 года. Одновременно будет повышаться НДПИ на нефть.

