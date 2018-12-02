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Саакашвили пообещал вернуться в Грузию по зову сторонников

18:35, 02.12.2018
Саакашвили пообещал вернуться в Грузию по зову сторонников
Фото: commons.wikimedia.org / Tm

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал вернуться в страну, если это потребуется для продолжения политической борьбы.

Такое заявление экс-президент сделал во время протестов в Тбилиси к участникам митинга против итогов выборов президента, на которых во втором туре победила Саломе Зурабишвили, поддержанная правящей партией «Грузинская мечта», пишет РБК.

«У меня нет претензий на особую роль. Но я хочу, чтобы вы знали — как только я вам понадоблюсь, и вы меня позовете, в ту же секунду я физически окажусь рядом с вами, рядом с вашими лидерами, рядом с нашей молодежью, появлюсь для Грузии, потому что каждый из нас должен положить свой кирпичик в нашу победу», — заявил Саакашвили с большого экрана, установленного у здания парламента.

Напомним, Саломе Зурабишвили победила во втором туре выборов президента Грузии, набрав 59,52% голосов, у Григола Вашадзе — 40,48%. Инаугурация состоится 16 декабря.

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