СМИ подслушали разговор Макрона и саудовского принца об убийстве Хашогджи – видео

The Guardian подслушал неформальный разговор президента Франции Эммануэля Макрона и саудовского наследного принца Мохаммеда бин Салмана, которого подозревают в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогджи и обвиняют в военных преступлениях в ходе конфликта в Йемене.

Помощник Макрона впоследствии пояснил, что убийство Хашогджи и конфликт в Йемене были двумя ключевыми темами короткого разговора.

Оба лидера провели неофициальную беседу в кулуарах саммита, стояли рядом и, по-видимому, не знали, что их разговор записывается.

«Я волнуюсь. Я же говорил!» — говорит Макрон. «Да, я знаю. Не волнуйтесь», — отвечает принц. «Ты меня никогда не слушаешь», — продолжил французский президент. «Слушаю, конечно», — сказал принц.

После слова Макрона звучат неразборчиво, но Салман заверяет, что «все в порядке», а Макрон отвечает, что он «человек слова».

Ранее американская разведка заявила, что убить журналиста Джамаля Хашогджи приказал наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман. Из-за обвинений члены королевской семьи Саудовской Аравии выступили против того, чтобы принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд наследовал трон.

