В Казани директора частного медцентра подозревают в мошенничестве

Фото: Реальное время

Новый поворот в уголовном деле частного медцентра «Идеалия» в Казани. В ходе расследования обстоятельств смерти двух пациентов этого учреждения следователи заподозрили директора и учредителя центра в мошенничестве.

По версии Следкома, потенциальных клиентов частной клиники обманывали, обещая 50-процентные льготы по оплате лечения и ссылаясь на некие «квоты в рамках государственной программы». На деле ни в каких бюджетных программах «Идеалия» не участвовала.

Новое дело возбуждено сразу по трем эпизодам. Подозреваемая вину не признает.

В рамках расследования сотрудникам следственного отдела по Вахитовскому району Казани Следкома по РТ удалось получить информацию о связях «Идеалии» с партнером известной сети продаж косметики и заключение Росздравнадзора, что именно назначенные без оценки состояния пациентов процедуры клиники могли спровоцировать осложнения с тяжкими последствиями.

Детали — в специальном репортаже «Реального времени».