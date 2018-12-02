Полиция рекомендовала предъявить Нетаньяху обвинения в коррупции

Полиция Израиля рекомендовала предъявить премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и его жене Саре обвинения во взяточничестве, мошенничестве и нарушении общественного доверия.

По информации The Jerusalem Post, речь идет о расследовании фактов коррупции, известном как «дело 4000». В рамках этого дела полиция проверяла связи премьер-министра Израиля с телекоммуникационной компанией «Безек».



Сам Нетаньяху, комментируя информацию, заявил, что эти рекомендации «не имеют юридической силы».

«Только недавно компетентные органы отвергли рекомендации полиции против целого ряда общественных деятелей. Я уверен, что в этом случае они, изучив дело, придут к тому же выводу: ничего нет, потому что ничего не было», — написал глава правительства Израиля в своем Twitter.

Напомним, что в ноябре премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вступил в должность министра обороны.