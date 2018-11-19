Нетаньяху вступил в должность министра обороны Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вступил в должность министра обороны еврейского государства.

В ходе обращения из здания министерства обороны в Тель-Авиве Нетаньяху подчеркнул, что сейчас не время для досрочных выборов в стране.

Он выразил надежду на то, что «все коалиционные партнеры проявят ответственность и не будут добиваться отставки правительства».



Министр обороны Израиля Авигдор Либерман 14 ноября подал в отставку после решения правительства о перемирии с группировкой ХАМАС. Он отметил, что ответ на 500 ракет, выпущенных по Израилю из сектора Газа, был недостаточно жестким.