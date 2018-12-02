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Скончался татарский поэт Рустам Закуанов

12:59, 02.12.2018
Скончался татарский поэт Рустам Закуанов
Фото: gossov.tatarstan.ru

Сегодня после продолжительной болезни скончался татарский поэт, лауреат Государственной премии имени Габдуллы Тукая Рустам Закуанов.

Информацию о смерти поэта подтвердили в Союзе писателей Татарстана. О месте и времени проведения похорон будет объявлено позже, передает ИА "Татар-информ".

Рустаму Закуанову был 61 год. В этом году за вклад в сохранение культурного наследия Закуанов вместе с директором ПАО «Таттелеком» Лутфуллой Шафигуллиным был удостоен премии Тукая. Закуанов работал в «Таттелекоме» с 2009 года. Также он активно занимался общественной деятельностью. Закуанов является членом союза журналистов РТ, членом союза писателей РТ.

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