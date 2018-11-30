Мутко призвал регионы разработать собственные программы развития жилья

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что каждому российскому региону необходимо разработать собственные программы развития жилищного строительства на 6 лет.

«Это задача очень серьезной работы, прогноза и просчета уже состоявшихся решений. Мы должны понимать, как мы это сделаем. У каждого региона должна быть четкая программа развития жилья на ближайшие 6 лет», — цитирует его ТАСС.

Мутко добавил, что для достижения плановых показателей регионам нужно «подключить все возможные механизмы, включая не только новое строительство, но и расселение аварийного жилья и передачу квартир обманутым дольщикам». Также вице-премьер призвал регионы использовать возможности программы

Напомним, что 28 ноября президент Татарстана Рустам Минниханов в Москве обсудил с Мутко вопросы долевого строительства.