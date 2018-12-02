Россия и Аргентина подписали документ о партнерстве в области мирного атома

По итогам переговоров президента России Владимира Путина и его коллеги из Аргентины Маурисио Макри был подписан стратегический документ о российско-аргентинском партнерстве в области мирного использования атомной энергии.

«Уверен, что подписанный «Росатомом» и аргентинскими коллегами стратегический документ по сотрудничеству в области мирного атома создаст необходимые условия для осуществления имеющихся масштабных совместных планов на этом важнейшем направлении», — приводит слова президента России пресс-служба Кремля.

Кроме того, был подписан пакет двусторонних межправительственных и межведомственных соглашений, а также коммерческих контрактов. Среди них межправительственное соглашение о сотрудничестве в области рыбного хозяйства и аквакультуры, план проведения политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран.

Путин отметил, что Россия и Аргентина настроены на укрепление двусторонних отношений по всем направлениям.



Ранее сообщалось, что Путин на полях саммита G20 в Аргентине провел неформальный разговор с президентом США Дональдом Трампом.