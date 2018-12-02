Роулинг по-русски ответила спонсору агитационной кампании в поддержку Brexit

Создательница книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг поспорила с главным спонсором агиткампании в поддержку выхода Великобритании из ЕС Арроном Бэнксом.



«Я поклялась перед Богом, что постараюсь не разглагольствовать о Brexit, но, черт побери, каждый раз, когда я выхожу из своей писательской комнаты и смотрю новости, совершаются новые безмозглые поступки», — написала Роулинг в Twitter.

Бэнкс рекомендовал Роулинг быть «еще высокомернее». Ответ писательница написала по-русски.

«Ага, зато этот человек скромный аж некуда — деньги вкладывает не в писательские кабинеты, а в дорогие ланчи с подозрительно богатыми россиянами», — написала Роулинг.

Тем самым Роулинг намекнула на подозрения в отношении деятельности Бэнкса и его предполагаемых связей с РФ.

.@Arron_banks Ага, зато этот человек скромный аж некуда — деньги вкладывает не в писательские кабинеты, а в дорогие ланчи с подозрительно богатыми россиянами. pic.twitter.com/XDkVYv8Q9v

— J.K. Rowling (@jk_rowling) 30 ноября 2018 г.

Ранее сообщалось, что Аррон Бэнкс, больше всех пожертвовавший на кампанию по выходу Великобритании из Евросоюза, как минимум 11 раз встречался с послом России Александром Яковенко.