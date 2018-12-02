Новости общества

02:47 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Роулинг по-русски ответила спонсору агитационной кампании в поддержку Brexit

01:30, 02.12.2018

Создательница книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг поспорила с главным спонсором агиткампании в поддержку выхода Великобритании из ЕС Арроном Бэнксом.

«Я поклялась перед Богом, что постараюсь не разглагольствовать о Brexit, но, черт побери, каждый раз, когда я выхожу из своей писательской комнаты и смотрю новости, совершаются новые безмозглые поступки», — написала Роулинг в Twitter.

Бэнкс рекомендовал Роулинг быть «еще высокомернее». Ответ писательница написала по-русски.

«Ага, зато этот человек скромный аж некуда — деньги вкладывает не в писательские кабинеты, а в дорогие ланчи с подозрительно богатыми россиянами», — написала Роулинг.

Тем самым Роулинг намекнула на подозрения в отношении деятельности Бэнкса и его предполагаемых связей с РФ.

Ранее сообщалось, что Аррон Бэнкс, больше всех пожертвовавший на кампанию по выходу Великобритании из Евросоюза, как минимум 11 раз встречался с послом России Александром Яковенко.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты