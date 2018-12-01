Саудовский принц отправил 11 сообщений руководителю группы убийц журналиста Хашогджи — СМИ

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд до и вскоре после убийства журналиста Джамаля Хашогджи переписывался с ответственным за это советником.



Наследный принц направил в общей сложности 11 сообщений своему советнику Сауду аль-Кахтани в течение нескольких часов до и после того, как был убит журналист, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на секретные данные ЦРУ.

Аль-Кахтани руководил группой убийц журналиста. В августе 2017 года в разговоре с приближенными говорил о мерах на случай, если ему не удастся убедить Хашогджи вернуться в Саудовскую Аравию, упоминал возможность «заманить его [журналиста] куда-то вне Саудовской Аравии» и «сделать приготовления».

Стоит отметить, что содержание сообщений кронпринца советнику неизвестно.

Ранее американская разведка заявила, что убить журналиста Джамала Хашогджи приказал наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман. Из-за обвинений члены королевской семьи Саудовской Аравии выступили против того, чтобы принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд наследовал трон.