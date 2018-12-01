Порошенко: Россия разместила у границ Украины большую военную группировку

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия развернула вдоль украинских границ большое количество военнослужащих и техники.



По мнению Порошенко, Россия проверяет на прочность мировой порядок — согласится ли мир на превращение Азовского и далее Черного морей в «российское озеро»?

«Это колоссальная угроза, на которую мы вместе с союзниками ищем надлежащий политико-дипломатический ответ», — приводит «Интерфакс» слова Порошенко.

Украинский лидер отметил, что вокруг Украины «развернута сейчас наземная группировка общей численностью более 80 тыс. военнослужащих, около 1,4 тыс. артиллерийских и ракетных систем залпового огня, 900 танков, 2,3 тыс. боевых бронированных машин, более 500 самолетов и 300 вертолетов».

Кроме того, в акваториях Черного, Азовского, Эгейского морей выполняют задания более 80 кораблей и восемь подводных лодок, в том числе и ударных — 23 корабля и шесть подводных лодок.

Напомним, что вчера Госпогранслужба Украины запретила въезд на территорию страны российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в ответ на действия Киева ускорить выдачу украинцам российских паспортов.



Позднее стало известно, что украинские пограничники стали отказывать во въезде в страну не только мужчинам, но и женщинам.

