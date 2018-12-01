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В матче «Салават Юлаев» — «Адмирал» было не забито 19 буллитов подряд

17:33, 01.12.2018

Уфимский «Салават Юлаев» сегодня в серии буллитов проиграл «Адмиралу» (Владивосток) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Игра прошла в Уфе и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе уфимцев гол реализовал Филип Ларсен ( 39-я минута). У команды из Владивостока шайбу забросил Александр Черников (28-я)

Во время послематчевой серии бросков команды на двоих совершили аж 19 неточных бросков, что стало рекордом КХЛ. Лишь с 20-й попытки нападающий гостей Владимир Бутузов смог пробить уфимского вратаря Андрея Кареева и принести своей команде победу.

Следующую игру «Салават Юлаев» проведет с омским «Авангардом» 3 декабря в Балашихе.

СпортХоккей Башкортостан
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