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«Салават Юлаев» по буллитам проиграл «Адмиралу»

17:13, 01.12.2018
«Салават Юлаев» по буллитам проиграл «Адмиралу»
Фото: hcsalavat.ru

Уфимский «Салават Юлаев» в серии буллитов проиграл «Адмиралу» (Владивосток) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Игра прошла в Уфе и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе уфимцев гол реализовал Филип Ларсен ( 39-я минута). У команды из Владивостока шайбу забросил Александр Черников (28-я), в серии буллитов — Владимир Бутузов.

Следующую игру «Салават Юлаев» проведет с омским «Авангардом» 3 декабря.

Ранее уфимцы всухую проиграли «Металлургу». Счет по результатам встречи — 0:4.

СпортХоккей Башкортостан
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