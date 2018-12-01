«Салават Юлаев» по буллитам проиграл «Адмиралу»
Уфимский «Салават Юлаев» в серии буллитов проиграл «Адмиралу» (Владивосток) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Игра прошла в Уфе и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе уфимцев гол реализовал Филип Ларсен ( 39-я минута). У команды из Владивостока шайбу забросил Александр Черников (28-я), в серии буллитов — Владимир Бутузов.
Следующую игру «Салават Юлаев» проведет с омским «Авангардом» 3 декабря.
Ранее уфимцы всухую проиграли «Металлургу». Счет по результатам встречи — 0:4.СпортХоккей Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым