В ЕП подготовили резолюцию с требованием остановить «Северный поток — 2»

Депутат Европейского парламента от Латвии Сандра Калниете подготовила проект резолюции с требованием остановить реализацию проекта «Северный поток — 2».

В документе сказано, что «Северный поток — 2» усиливает зависимость ЕС от поставок российского газа, угрожает внутреннему рынку ЕС и не соответствует энергетической политике ЕС, поэтому его реализация должна быть остановлена.

Тем не менее, один из пунктов проекта предусматривает поддержание экономического партнерства между Россией и Европейским союзом, передает RT.

Рассмотрением документа займется комитет по внешней политике Европейского союза.

Ранее стало известно, что «Газпром» построил около 300 км «Северного потока — 2». В компании подчеркнули, что все работы ведутся в соответствии с графиком.