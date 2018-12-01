В ЕП подготовили резолюцию с требованием остановить «Северный поток — 2»
Депутат Европейского парламента от Латвии Сандра Калниете подготовила проект резолюции с требованием остановить реализацию проекта «Северный поток — 2».
В документе сказано, что «Северный поток — 2» усиливает зависимость ЕС от поставок российского газа, угрожает внутреннему рынку ЕС и не соответствует энергетической политике ЕС, поэтому его реализация должна быть остановлена.
Тем не менее, один из пунктов проекта предусматривает поддержание экономического партнерства между Россией и Европейским союзом, передает RT.
Рассмотрением документа займется комитет по внешней политике Европейского союза.
Ранее стало известно, что «Газпром» построил около 300 км «Северного потока — 2». В компании подчеркнули, что все работы ведутся в соответствии с графиком.ОбществоВласть
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