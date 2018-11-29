«Газпром» построил около 300 км «Северного потока — 2»

«Газпром» построил около 300 км «Северного потока — 2». Трубы уложены на дно Балтийского моря.

«В частности, завершена укладка обеих ниток в прибрежной зоне Германии, ведутся работы в территориальных водах и в исключительной экономической зоне Германии, а также в исключительной экономической зоне Финляндии», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что строительство газопровода продолжается в соответствии с графиком.



Ранее США и Украина договорились противодействовать «Северному потоку — 2».