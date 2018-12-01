В Раде предложили запретить въезд на Украину российским женщинам

Депутат Верховной рады Андрей Тетерук предложил запретить въезд на Украину женщинам с российским гражданством, так как они якобы могут заниматься шпионажем.



«На протяжении последних лет мы были свидетелями, как в Соединенных Штатах были задержаны именно женщины, которые шпионили на Российскую Федерацию — это и Анна Чапман, и Мария Бутина. И они успешно выполняли свою деятельность, и я не вижу смысла вводить ограничения исключительно для мужчин», — заявил депутат в эфире канала «Прямой».



По мнению Тетерука, Украина не должна ограничиваться подобным и должна ввести полноценный визовый режим с Россией.

Напомним, что вчера Госпогранслужба Украины запретила въезд на территорию страны российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в ответ на действия Киева ускорить выдачу украинцам российских паспортов.



Позднее стало известно, что украинские пограничники стали отказывать во въезде в страну не только мужчинам, но и женщинам.