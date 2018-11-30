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Жириновский предложил ускорить выдачу украинцам российских паспортов в ответ на действия Киева

13:57, 30.11.2018
Жириновский предложил ускорить выдачу украинцам российских паспортов в ответ на действия Киева
Фото: kremlin.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в ответ на действия президента Украины Петра Порошенко ускорить выдачу украинцам российских паспортов.

«Чтобы ответить Порошенко, нам нужно не ограничивать украинцев, как предлагают некоторые, а наоборот — ускорить выдачу всем желающим наши паспорта, чтобы они могли спокойно приезжать в Россию, жить, работать. Может быть, в порядке исключения даже ввести двойное гражданство», — написал Жириновский в своем telegram-канале.

Лидер ЛДПР уверен, что Порошенко стремится «разорвать русский и украинский народ». Однако, по словам Жириновского, нельзя разделить народы, которые жили вместе веками.

Он добавил, что с Украиной не надо рвать никакие связи, «наоборот — все усиливать».

Напомним, что сегодня Госпогранслужба Украины запретила въезд на территорию страны российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.

Перед этим Украина ввела военное положение, после того как российские пограничники 25 ноября задержали три украинских корабля в Керченском проливе.

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