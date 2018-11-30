Минюст отказал Собчак в переименовании «Гражданской инициативы» в Партию перемен

Член политсовета партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак заявила, что Министерство юстиции РФ отказало в переименовании политической организации в Партию перемен.



Документы, подтверждающие изменение названия партии «Гражданская инициатива», смену устава и председателя партии, Собчак и председатель партии Дмитрий Гудков подали около месяца назад.

«Минюст отказал нам. Мы так и не можем называться Партией перемен — так, как утвердил съезд, как хотят наши сторонники», — написала Собчак в Telegram.

Отмечается, что новый партийный устав основан на предыдущем, принятом и одобренным Минюстом в 2013 году. В новую версию были внесены незначительные изменения. Теперь партия планирует обратиться в суд.



Ранее сообщалось, что Ксения Собчак может принять участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Они пройдут в 2019 году.