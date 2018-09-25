Собчак может принять участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга

Телеведущая, член «Партии перемен» Ксения Собчак может принять участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Они пройдут в 2019 году.

«Я не исключаю такой возможности. Я уже говорила об этом в Санкт-Петербурге — это зависит от каких-то наших партийных договоренностей, насколько это целесообразно. Потому что, например, в Санкт-Петербурге мне кажется очень важным не повторить ситуацию Москвы и сделать так, чтобы был один объединенный оппозиционный кандидат, который действительно сможет конкурировать с Полтавченко», — приводит ее слова «РИА Новости».

Ранее бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков объявил о создании антипутинской партии вместе с Ксенией Собчак. По словам Гудкова, они условно называют новую организацию «Партией перемен». Ее создадут на базе «Гражданской инициативы» Андрея Нечаева, который в 1992—1993 годах возглавлял Министерство экономики России.