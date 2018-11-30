В Казани осудили сознавшихся в разводе на «взятку под судей»

Фото: Реальное время

Сегодня Ново-Савиновский райсуд Казани вынес приговор по делу о покушении на хищение 1,2 млн рублей под видом «взятки под судей». Ранее признавшихся в этом преступлении бизнесменов взяли под стражу в зале суда, сообщила «Реальному времени» потерпевшая Елена Алексеева, директор сети ветеринарных клиник.

Подсудимый Рустем Фахрутдинов, бывший директор германо-российского ЗАО «Ульч», приговорен к 2 годам и 6 месяцам, его подельник Константин Крицкий, гендиректор и соучредитель ООО «Эксперт Груп» — к 3 годам колонии общего режима. В пресс-службе суда подтвердили эту информацию.

Оба в прошлом носили погоны. Фахрутдинов участвовал в боевых действиях в Чечне, сейчас числится полковником Минобороны в отставке. Крицкий служил в милиции, пока не попал за решетку в 2011 по делу о посредничестве во взятке.

Напомним, оба ходатайствовали перед судом о рассмотрении дела в особом порядке, рассчитывая на более мягкое наказание. Впрочем, гособвинение запрашивало для этой пары 4 и 5 лет лишения свободы соответственно.

Судом установлено, что подсудимые обещали Алексеевой содействие в получении решения Московского райсуда в ее пользу, взамен просили 15% от суммы предъявленного к бизнес-леди иска и были задержаны. Сам иск на 8 млн рублей, по версии следствия, предъявила другая группа мошенников, фальсифицировав расписку покойного супруга Алексеевой.