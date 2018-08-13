«Ростелеком» продает офисы в Перми за 350 млн рублей

Российская телекоммуникационная компания «Ростелеком» выставила на продажу комплекс административных зданий в Перми. Объявление появилось на сайте Avito.

Общая площадь помещений составляет 6,8 тыс. кв. метров. В продажу включены 582/3619 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок общей площадью 4,6 тыс. кв. метров. Офисы располагаются в самом центре города — на улицах Ленина, 68, Попова, 17, Попова, 17а.

В объявлении говорится, что здание оснащено охранной и пожарной сигнализацией, приточно-вытяжной вентиляцией, электроснабжением, водопроводом, канализацией, интернетом, а также всеми необходимыми коммуникациями.

На данный момент часть помещений сдается в аренду, другая часть используются под офисы компании. Стоимость недвижимости — 350 млн рублей.

Напомним, ранее пермяк выставил на продажу самолет Ту-134.