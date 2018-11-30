В мэрии Уфы определились с размещением елочных базаров в городе

В администрации Уфы определили точки размещения елочных базаров на территории города.

Точки продаж расположатся на 71 площадке во всех районах Уфы. Приобрести главное украшение к Новому году жители смогут около торговых комплексов «Алтын», «Шакшинский», «Юрматы», «Гастелло», «Южный полюс» и других. Также базары разместятся на площадках по улицам Менделеева, Мубарякова, Рабкоров, Софьи Перовской, Степана Кувыкина, Пушкина, 50 лет СССР, Бикбая, Жукова, Гагарина, Рихарда Зорге, Комсомольской и других.

Кроме того, хвойные деревья горожане смогут приобрести на территориях рынков, на сельскохозяйственных и фермерских ярмарках. С полным списком адресов всех елочных базаров города можно ознакомиться на официальном сайте администрации Уфы.

Работа елочных базаров в Уфе начнется с 10 декабря.

Напомним, ранее в Уфе на площади имени Ленина установили главную елку города.