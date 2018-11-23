В Уфе на площади имени Ленина установили главную елку города
Власти Уфы установили на площади имени Ленина главную городскую елку.
Работы по монтажу были проведены вечером 22 ноября специалистами МУП «Горзеленхоз». В ближайшие дни елку, привезенную из Благовещенского района, украсят новогодними украшениями, а на площади начнется оформление ледового городка.
Как добавили в мэрии, новогодние елки и ледовые городки в Уфе появятся во всех семи районах столицы республики. Накануне была установлена елка на площади Салавата Юлаева. Эта 28-метровая ель — из Нуримановского района.
Напомним, в Перми новогоднюю иллюминацию на городских елках включат 28 ноября.Общество Башкортостан
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