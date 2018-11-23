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В Уфе на площади имени Ленина установили главную елку города

09:30, 23.11.2018
В Уфе на площади имени Ленина установили главную елку города
Фото: ufacity.info

Власти Уфы установили на площади имени Ленина главную городскую елку.

Работы по монтажу были проведены вечером 22 ноября специалистами МУП «Горзеленхоз». В ближайшие дни елку, привезенную из Благовещенского района, украсят новогодними украшениями, а на площади начнется оформление ледового городка.

Как добавили в мэрии, новогодние елки и ледовые городки в Уфе появятся во всех семи районах столицы республики. Накануне была установлена елка на площади Салавата Юлаева. Эта 28-метровая ель — из Нуримановского района.

Напомним, в Перми новогоднюю иллюминацию на городских елках включат 28 ноября.

Общество Башкортостан
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