В Уфе на площади имени Ленина установили главную елку города

Власти Уфы установили на площади имени Ленина главную городскую елку.

Работы по монтажу были проведены вечером 22 ноября специалистами МУП «Горзеленхоз». В ближайшие дни елку, привезенную из Благовещенского района, украсят новогодними украшениями, а на площади начнется оформление ледового городка.

Как добавили в мэрии, новогодние елки и ледовые городки в Уфе появятся во всех семи районах столицы республики. Накануне была установлена елка на площади Салавата Юлаева. Эта 28-метровая ель — из Нуримановского района.

Напомним, в Перми новогоднюю иллюминацию на городских елках включат 28 ноября.