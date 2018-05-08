Турция будет закупать российские С-400, несмотря на возможные санкции США

Россия поставит Турции зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 в оговоренные сроки, в июле 2019 года. Об этом заявил глава Секретариата оборонной промышленности Турции (SSM) Исмаил Демир.



По его словам, Анкаре известно о возможных санкциях в отношении Турции в связи с закупкой С-400 со стороны США, но лидеры Турции и России приняли четкое решение.

«Рамки соглашения определены, и турецкая сторона озвучила все требования. Существует ряд требований. О части из них известно общественности. Никаких проблем с выполнением этих требований тоже нет. Реализация соглашения продолжается в соответствии с изначальными договоренностями», — цитирует Демира Anadolu.

Напомним, помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл отметил, что покупка Анкарой ЗРК С-400 у России может негативно повлиять на поставку в Турцию американских истребителей пятого поколения F-35.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что США не имеют права диктовать Анкаре свои условия по закупкам вооружений.