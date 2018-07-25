Kонгресс США заморозил поставки Турции F-35 из-за покупки российских C-400

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Конгресс США заморозил поставки истребителей F-35 Турции из-за покупки ею российских зенитных ракетных комплексов C-400.

Как сообщает The Washington Times, поправки были внесены в последний вариант оборонного бюджета Соединенных Штатов на 2019 год.

Окончательное решение по отмене поставок будет принято после отчета Минобороны США.

Ранее стало известно, что предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ в мае 2019 года должны завершить производство зенитных ракетных систем С-400 для поставок в Турцию.