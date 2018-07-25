Kонгресс США заморозил поставки Турции F-35 из-за покупки российских C-400
Конгресс США заморозил поставки истребителей F-35 Турции из-за покупки ею российских зенитных ракетных комплексов C-400.
Как сообщает The Washington Times, поправки были внесены в последний вариант оборонного бюджета Соединенных Штатов на 2019 год.
Окончательное решение по отмене поставок будет принято после отчета Минобороны США.
Ранее стало известно, что предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ в мае 2019 года должны завершить производство зенитных ракетных систем С-400 для поставок в Турцию.ПромышленностьОПК
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым