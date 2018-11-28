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Встреча Путина и Трампа состоится 1 декабря

19:32, 28.11.2018
Встреча Путина и Трампа состоится 1 декабря
Фото: kremlin.ru

Встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом пройдет 1 декабря в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе.

«Эта встреча нужна России и США в одинаковой степени. Информация по ней должна доводиться по этим каналам, а не через СМИ», — рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, переговоры пройдут как с участием делегации, так и в закрытом формате «тет-а-тет», пишет News.ru.

Ранее сообщалось, что Трамп может отменить встречу с Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе.

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