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Кандидат в президенты Грузии от оппозиции не признал итоги выборов

18:59, 29.11.2018
Кандидат в президенты Грузии от оппозиции не признал итоги выборов
Фото: pixabay.com

Кандидат в президенты Грузии от оппозиции Григол Вашадзе заявил, что не признает итоги голосования.

«Мы не признаем эти выборы и их результаты. У нас нет президента», — цитирует Вашадзе «РИА Новости».

Он назвал прошедшие выборы «криминальным фарсом».

Сегодня стало известно, что Саломе Зурабишвили победила во втором туре выборов президента Грузии, набрав 59,52% голосов, у Григола Вашадзе — 40,48%.

Инаугурация состоится 16 декабря.

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