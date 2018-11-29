Кандидат в президенты Грузии от оппозиции не признал итоги выборов

Кандидат в президенты Грузии от оппозиции Григол Вашадзе заявил, что не признает итоги голосования.

«Мы не признаем эти выборы и их результаты. У нас нет президента», — цитирует Вашадзе «РИА Новости».

Он назвал прошедшие выборы «криминальным фарсом».

Сегодня стало известно, что Саломе Зурабишвили победила во втором туре выборов президента Грузии, набрав 59,52% голосов, у Григола Вашадзе — 40,48%.

Инаугурация состоится 16 декабря.