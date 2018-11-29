Кандидат в президенты Грузии от оппозиции не признал итоги выборов
Кандидат в президенты Грузии от оппозиции Григол Вашадзе заявил, что не признает итоги голосования.
«Мы не признаем эти выборы и их результаты. У нас нет президента», — цитирует Вашадзе «РИА Новости».
Он назвал прошедшие выборы «криминальным фарсом».
Сегодня стало известно, что Саломе Зурабишвили победила во втором туре выборов президента Грузии, набрав 59,52% голосов, у Григола Вашадзе — 40,48%.
Инаугурация состоится 16 декабря.ОбществоВласть
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