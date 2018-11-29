Патрушев сообщил о готовности новой доктрины энергобезопасности

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил о готовности новой доктрины национальной энергобезопасности России.

«Была одобрена новая доктрина, которая будет, в соответствии с тем, что это документ стратегический, утверждена указом президента», — сказал он по итогам заседания Совбеза.



По словам Патрушева, на заседании обсуждались вопросы импортозамещения. Особо была отмечена необходимость активизации России на мировых рынках, передает «РИА Новости».

Глава Минэнерго Александр Новак пояснил, что импортозамещение не предполагает уход от нынешних рыночных принципов. Тем не менее у страны должно быть необходимое оборудование и технологии в случае запрета их поставки в страну.



Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин примет участие в заседании Совбеза, где будет обсуждаться энергетическая безопасность страны.