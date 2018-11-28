Путин 29 ноября обсудит энергетическую безопасность на заседании Совбеза

Президент России Владимир Путин 29 ноября проведет заседание Совета безопасности РФ по теме энергетической безопасности.

В пресс-службе Кремля уточнили, что на нем планируется рассмотреть дополнительные меры по обеспечению энергетической безопасности страны.

Кроме того, президент выступит в Международном выставочном центре «Крокус Экспо» в Москве на съезде Общероссийского народного фронта, а также встретится с новым составом Центрального штаба движения.

«На съезде будут определены эффективные инструменты народного контроля за реализацией 12 национальных проектов, определенных майским указом президента» — приводит фрагмент сообщения пресс-службы ТАСС.

Сегодня российский лидер выступил на пленарной сессии инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовет!», где рассказал о ситуации в российской экономике. Также он высказался о ситуации в Керченском проливе, назвав ее «провокацией», связанной с выборами президента Украины.