Роспотребнадзор обнаружил в ижевском «Ашане» 56 нарушений

Специалисты регионального Роспотребнадзора провели плановую проверку в ижевском «Ашане».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе проверочных мероприятий было выявлено 56 нарушений законодательства, в том числе 30 нарушений санитарного законодательства, 26 нарушений законодательства в сфере технического регулирования.

Среди основных нарушений — состояние санитарного содержания помещений и оборудования, нарушение товарного соседства в складском помещении и сроков годности продукции, а также нарушения при реализации алкогольной продукции, консервов и соков и так далее.

По результатам Роспотребнадзором было забраковано пищевой продукции на 11 кг, промышленных товаров в количестве 222 штук. За выявленные нарушения специалисты составили 16 протоколов об административных правонарушениях.

Напомним, ранее в Ижевске суд на месяц закрыл отдел «Куры-гриль» из-за норовируса.