В Ижевске суд на месяц закрыл отдел «Куры-гриль» из-за норовируса

В Ижевске суд принял решение закрыть отдел «Куры-гриль» одного из магазинов города на 30 суток. Роспотребнадзор обнаружил в отделе норовирус и другие нарушения.

В результате лабораторного исследования смывов с поверхностей оборудования, а также непосредственно с самой продукции обнаружены РНК норовируса, вызывающие острое кишечное расстройство, передает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Кроме того, в отделе несвоевременно провели дезинсекционные, дератизационные, а также инженерно-технические мероприятия. По этой причине в производственный цех и торговый зал могли проникнуть насекомые и грызуны.

Помимо этого, предприниматель не представил проверяющим санитарные книжки на восьмерых сотрудников из десяти.