Пермские депутаты прокомментировали слова Сергея Доренко об отмене концерта IC3PEAK

Председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин прокомментировал словесный выпад журналиста Сергея Доренко по поводу ситуации с отменой концерта группы IC3PEAK в Перми.

По словам Уткина, радиоведущий обидел всех жителей города Перми, «которые называют себя пермяками». Также заместитель председателя Законодательного собрания Пермского края Владимир Комоедов подчеркнул, что высказывание Доренко говорит об его низком уровне воспитания.

«Это невоспитанность просто-напросто. Культура обнуляется, хотя много уделяется ей внимания. Поэтому мое мнение такое — все идет из семьи», — цитируют Комоедова «Эхо Перми».

Напомним, ранее в Перми правоохранительные органы трижды сорвали концерт группы IC3PEAK, после чего попросили участников группы «покинуть город».

