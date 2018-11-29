Сергей Доренко назвал пермяков «узколобой деревенщиной» из-за запрета концерта IC3PEAK

Российский журналист Сергей Доренко назвал жителей Перми «узколобой деревенщиной» из-за запрета концерта IC3PEAK.

Во время прямого эфира передачи «Подъем» на радио «Говорит Москва» Доренко раскритиковал ситуацию, сложившуюся вокруг выступления музыкантов. По его словам, он бы не узнал о группе IC3PEAK, если бы не скандал в Перми.

«Слава богу, узколобая пермская деревенщина запретила им выступление. Это восхитительно. Спасибо, узколобая пермская деревенщина, вы позволили мне узнать о творчестве этих замечательных, выдающихся людей», — сказал Доренко.

Также он отметил, что теперь вдохновлен группой, «потому что это действительно высокая музыка с хорошим вокалом и серьезной обработкой».

Напомним, ранее в Перми правоохранительные органы трижды сорвали концерт группы IC3PEAK, после чего попросили участников группы «покинуть город».