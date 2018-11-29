Минниханов в декабре посетит Финляндию и встретится с президентом страны

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов 3 декабря с рабочим визитом посетит Финляндию. Об этом на брифинге рассказала официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

По ее словам, в первый день Минниханов встретится с представителем татарской общины. Сейчас в Финляндии проживает 950 татар.

Ключевым же событием поездки станет круглый стол Татарстан — Финляндия с участием деловых кругов. В ходе своего выступления Минниханов будет говорить о вхождении финского бизнеса в Россию через Татарстан.



Кроме того, президент Татарстана примет участие в открытии крупнейшей всемирной конференции стартапов Slush. Там он встретится с генеральным директором проекта и проведет полноценную встречу с министром экономики Финляндии.

Также у президента РТ запланирована встреча с гендиректором Fortum Corporation, которая интересна республике в качестве партнера при реализации проекта по модернизации Заинской ГРЭС.

Затем Минниханов посетит строительный концерн «ЮИТ» и новую центральную библиотеку в Хельсинки, которая может стать прототипом национальной библиотеки Татарстана.

Завершится визит президента РТ в Финляндию встречей с президентом страны Саули Ниинисте.

Напомним, что на днях Рустам Минниханов посещал Великобританию, где встретился с представителями татарской общины, выступил на пленарном заседании IV Российско-Британского бизнес-форума, а также провел встречи с руководителями ряда компаний.