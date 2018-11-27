Минниханов предложил создать рабочую группу для двусторонних контактов между Татарстаном и Уэльсом

Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с первым министром Уэльса Каруином Джонсом предложил создать рабочую группу для двусторонних контактов.

«Мы заинтересованы в налаживании наших отношений. Думаю, что на межрегиональном уровне мы могли бы работать более успешно. Между Правительством Татарстана и Правительством Уэльса нет каких-либо противоречий. Мы сумеем быстрее договориться и реализовать те или иные программы в рамках торгово-экономических, образовательных, научно-исследовательских и туристических отношений», — сказал глава РТ.

Первый министр Уэльса в свою очередь поддержал предложение президента РТ о создании рабочей группы, передает пресс-служба президента Татарстана.

Накануне президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Лондон. В столице Великобритании он побеседовал с представителями татарской общины, выступил на пленарном заседании IV Российско-Британского бизнес-форума, а также провел встречи с руководителями ряда компаний. В частности, Минниханов обсудил продвижение турпотенциала Татарстана с National Geographic.