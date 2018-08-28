Четвертый бизнесмен из «списка Титова» вернулся в Россию

В Россию из Великобритании вернулся четвертый фигурант «списка Титова» — генеральный директор ООО «КЦ АГРО-ИНФОРМ» Алексей Кузнецов.

По версии следствия, бизнесмен, не имея лицензии на осуществление банковских операций, создал в Ростове-на-Дону организованную группу с целью осуществления незаконной банковской деятельности с использованием документов и подконтрольных юридических лиц. Суд уже изменил Кузнецову меру пресечения на подписку о невыезде

Также пресс-служба бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова сообщила, что в ближайшие несколько дней ожидаются новости, связанные с изменением меры пресечения еще для трех участников списка

Напомним, в феврале Борис Титов передал в администрацию президента список предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия за рубежом, но хотели бы вернуться на родину. Путин, в свою очередь, поручил силовым ведомствам выработать согласованные решения по фигурантам списка.

Ранее полиция закрыла уголовное дело против вернувшегося в РФ бизнесмена из «списка Титова».