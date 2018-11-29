Уголовным делом гендиректора ОКБ им. Симонова занялся центральный аппарат СК

Фото: Реальное время

Дело гендиректора ОКБ им. Симонова Александра Гомзина было изъято из производства Следкома по РТ и передано в центральный аппарат СКР. Сегодня эту информацию по запросу «Реального времени» обнародовали представители силового ведомства.

Напомним, в апреле 2018-го Александр Гомзин был арестован в Казани по обвинениям в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и нецелевом расходовании бюджетных средств, выделенных в качестве субсидий на разработку тяжелого беспилотника «Альтаир». Предварительный ущерб по делу оценивался в 1 млрд рублей с лишним.

Верховный суд РТ признал арест законным, несмотря на утверждения Гомзина, что материалы дела сфабрикованы. А уже в мае казанские следователи приняли решение об освобождении обвиняемого под подписку о невыезде.