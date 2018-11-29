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Количество потерпевших по делу Рушании Бильгильдеевой увеличилось до 72

11:21, 29.11.2018
Количество потерпевших по делу Рушании Бильгильдеевой увеличилось до 72
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

В Казани продолжается расследование уголовного дела лидера отделения «Справедливой России» в Татарстане, депутата Казгордумы Рушании Бильгильдеевой. Об этом сегодня на антикоррупционном брифинге сообщил и.о. начальника четвертого отдела Следкома по РТ Искандер Субаев.

Количество потерпевших увеличилось до 72 человек. В настоящее время продолжается проверка новых заявлений, передает корреспондент «Реального времени».

Напомним, что Следком при этом ищет пострадавших от мошенничества Бильгильдеевой по уголовному делу, возбужденному в отношении директора ООО «Агентство недвижимости «Пассаж» по факту мошенничества. Кроме того, комитет подозревает депутата в мошенничестве на 7 млн рублей с реализацией участков и получением денег за подвод всех коммуникаций.

Ранее Арбитражный суд Татарстана прекратил банкротное дело Бильгильдеевой.

ОбществоВластьПроисшествия Татарстан
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