Количество потерпевших по делу Рушании Бильгильдеевой увеличилось до 72

В Казани продолжается расследование уголовного дела лидера отделения «Справедливой России» в Татарстане, депутата Казгордумы Рушании Бильгильдеевой. Об этом сегодня на антикоррупционном брифинге сообщил и.о. начальника четвертого отдела Следкома по РТ Искандер Субаев.



Количество потерпевших увеличилось до 72 человек. В настоящее время продолжается проверка новых заявлений, передает корреспондент «Реального времени».



Напомним, что Следком при этом ищет пострадавших от мошенничества Бильгильдеевой по уголовному делу, возбужденному в отношении директора ООО «Агентство недвижимости «Пассаж» по факту мошенничества. Кроме того, комитет подозревает депутата в мошенничестве на 7 млн рублей с реализацией участков и получением денег за подвод всех коммуникаций.



Ранее Арбитражный суд Татарстана прекратил банкротное дело Бильгильдеевой.