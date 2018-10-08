Арбитражный суд РТ прекратил банкротное дело Бильгильдеевой

Арбитражный суд РТ сегодня рассмотрел дело о признании банкротом главу отделения «Справедливой России» и депутата Казгордумы Рушании Бильгильдеевой.

Суд решил прекратить производство. Данные опубликованы в картотеке арбитражного суда. Отметим, иск еще в апреле этого года подало казанского ООО «Юридический центр «Перспектива». Сумма требований составила почти 3,2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Следком при этом ищет пострадавших от мошенничества Бильгильдеевой по уголовному делу, возбужденному в отношении директора ООО «Агентство недвижимости «Пассаж» по факту мошенничества. Кроме того, комитет подозревает депутата в мошенничестве на 7 млн рублей с реализацией участков и получением денег за подвод всех коммуникаций.