Глава Ижевска: экономия от оптимизации структуры администрации может составить 73 млн рублей

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал, какие именно управления предлагается объединить в структуре городской администрации.

В частности, это коснется управления финансов и управления муниципальным заказом, управлений ЖКХ, строительства и муниципального жилья, управления благоустройства и транспорта и управления природных ресурсов, управлений имущественных отношений, земельных ресурсов и по наружной рекламе, управлений экономики и инвестиционного развития, а также некоторых других. В результате укрупнения вместо 39 управлений в структуре будут образованы 29.

В администрациях пяти городских районов предполагается провести централизацию вспомогательных функций, в частности касающихся мобилизационных вопросов, ИТ-специалистов, юристов и кадровиков.

— Мы не должны упустить ни одной функции, которая нужна городу, но при этом за счет синергии, за счет эффекта масштаба мы понимаем, что перераспределение внутри в том персоналии, который объединился из двух подразделений, оно все равно произойдет. И это позволит какое-то количество людей высвободить, — пояснил Бекмеметьев.

Новая структура администрации будет обсуждаться с депутатами Гордумы, так что в нее могут быть еще внесены изменения, поэтому, сколько именно будет сокращено работников, Бекмеметьев не сказал. При этом ориентировочная сумма годовой экономии в результате оптимизации составит порядка 73 млн рублей.