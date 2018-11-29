«Ак Барс холдинг» намерен продать спасавший пассажиров «Булгарии» теплоход за 1 млрд рублей

Холдинг «Ак Барс» объявил о продаже незавершенного проекта по превращению легендарного теплохода «Арабелла» в круизный лайнер.



Стартовая стоимость составляет 1 млрд рублей. Именно этой суммы не хватает для окончания затянувшего процесса модернизации. В настоящее время выкупленная 7 лет назад «Арабелла» остается стоять в сухом доке в разобранном виде.

«Корабль порезан на металл: полностью срезаны три палубы, демонтированы движительная система, винторулевой комплекс, генераторы. «Арабеллу» не узнать: от благородного внешнего облика остался только металлический корпус. А внутри — пустота», — рассказали «Реальному времени» представители туристических компаний Казани, ссылаясь на опубликованные в социальных сетях фотографии.

Отмечается, что туристические операторы Казани беспокоятся, как бы «Арабелла» не повторила участь исчезнувшего теплохода «Казань» — ведь с советских времен у республики осталось всего два речных судна на ходу. Подробно — в материале «Реального времени».