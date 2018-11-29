Новости бизнеса

10:52 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

«Ак Барс холдинг» намерен продать спасавший пассажиров «Булгарии» теплоход за 1 млрд рублей

09:48, 29.11.2018
«Ак Барс холдинг» намерен продать спасавший пассажиров «Булгарии» теплоход за 1 млрд рублей
Фото: vk.com

Холдинг «Ак Барс» объявил о продаже незавершенного проекта по превращению легендарного теплохода «Арабелла» в круизный лайнер.

Стартовая стоимость составляет 1 млрд рублей. Именно этой суммы не хватает для окончания затянувшего процесса модернизации. В настоящее время выкупленная 7 лет назад «Арабелла» остается стоять в сухом доке в разобранном виде.

«Корабль порезан на металл: полностью срезаны три палубы, демонтированы движительная система, винторулевой комплекс, генераторы. «Арабеллу» не узнать: от благородного внешнего облика остался только металлический корпус. А внутри — пустота», — рассказали «Реальному времени» представители туристических компаний Казани, ссылаясь на опубликованные в социальных сетях фотографии.

Отмечается, что туристические операторы Казани беспокоятся, как бы «Арабелла» не повторила участь исчезнувшего теплохода «Казань» — ведь с советских времен у республики осталось всего два речных судна на ходу. Подробно — в материале «Реального времени».

БизнесТранспорт Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок