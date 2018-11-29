Путин назвал вопрос роста пенсий решенным

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с ростом пенсий решен, «пенсии будут расти».



Путин также отметил необходимость обеспечить интересы граждан, которые доверяют свои деньги в эти пенсионные фонды, передает «РИА Новости».

«Мы не закрываем саму тему пенсионных фондов и накопительных, частных, государственных. Мы исходим из того, что эти фонды, их работа должна быть организована таким образом, чтобы эти преимущества совершенно очевидно почувствовали те люди, которые отчисляют свои средства на эти пенсионные фонды», — пояснил президент.

Ранее Путин рассказал, какими должны быть зарплаты и пенсии в России.

