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Путин назвал вопрос роста пенсий решенным

08:37, 29.11.2018 1
Путин назвал вопрос роста пенсий решенным
Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с ростом пенсий решен, «пенсии будут расти».

Путин также отметил необходимость обеспечить интересы граждан, которые доверяют свои деньги в эти пенсионные фонды, передает «РИА Новости».

«Мы не закрываем саму тему пенсионных фондов и накопительных, частных, государственных. Мы исходим из того, что эти фонды, их работа должна быть организована таким образом, чтобы эти преимущества совершенно очевидно почувствовали те люди, которые отчисляют свои средства на эти пенсионные фонды», — пояснил президент.

Ранее Путин рассказал, какими должны быть зарплаты и пенсии в России.

ОбществоВласть
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:46
    У нас и вопрос строительства коммунизма был решёным.Хотелось бы больше конкретики.Когда и на сколько.
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