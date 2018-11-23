Путин рассказал, какими должны быть зарплаты и пенсии в России

Президент России Владимир Путин заявил, что показатели зарплат и пенсий должны выражаться в реальных деньгах, а не в процентах и усредненных данных.



«Чтобы это тоже были не средние показатели, усредненные, а чтобы это было, как мы с вами знаем, важно это для людей — чтобы реальные это были деньги, а тоже не какие-то там проценты усредненные, что называется, на руки. Вот сколько люди получают сегодня, завтра, послезавтра — вот это важно», — цитирует «РИА Новости» Путина.

По его словам, нужно «не формулировки красивые и гладкие формулировать и писать на бумажке, а нужно, чтобы все это было в жизни».

Ранее Путин попросил обеспечить более ощутимый рост зарплат и реальных доходов граждан. Кроме того, он назвал системной задачей в экономике обеспечение более высоких темпов роста.