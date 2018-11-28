Кадыров присвоил звание почётного гражданина Чечни 5-летнему рекордсмену по отжиманиям

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров присвоил звание почётного гражданина Чечни пятилетнему Рахиму Куриеву. Мальчик установил новый мировой рекорд по количеству отжиманий за один подход.

«Я присвоил Рахиму звание почётного гражданина Чеченской Республики. Он его заслужил. Это самый юный почётный гражданин республики. Это будущий олимпийский чемпион», — приводит слова Кадырова РИА Новости.



Напомним, сегодня, 28 ноября, Рахим Куриев установил новый мировой рекорд, сделав 3202 отжиманий за один подход. Достижение было официально зафиксировано российской Книгой рекордов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с мальчиком и передал ему автомобиль Mercedes.