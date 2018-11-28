Пятилетний житель Чечни вновь установил мировой рекорд, отжавшись более 3 тысяч раз

Пятилетний житель Чечни Рахим Куриев вновь установил мировой рекорд в возрастной категории 5 лет, отжавшись 3 тысячи раз. На этот раз его зафиксировали.

«Он установил новый мировой рекорд — наибольшее количество от пола за один подход. Всего 3202 раза, время — 2 часа 30 минут», — рассказал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко, его слова приводит ТАСС.

Ранее Кураев установил новый мировой рекорд, отжавшись 4 105 раз без перерыва за 2 часа 25 минут, однако у представителей Книги рекордов России возникли незначительные вопросы и результат не был засчитан.

После этого глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с мальчиком и передал ему автомобиль Mercedes.